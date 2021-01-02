تصريحات حلمي طولان بعد الخسارة أمامالزمالك

السبت 02/يناير/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
صرح حلمي طولان المدير الفني لنادي انبي انه قدم مباراة كبيرة طوال المباراة فلنا ركلتين جزاء غير الفرص ولا اعلم ما هو دور الفار وكان لابد من الحكم التأكد من ذلك لأعب في حال تواجدهم للزمالك لكان حسب هذه الاخطاء

قدمنا كل شيء في الكرة امام الزمالك الذي دافع معظم فترات المباراة ولكني اهنئه في النهاية بالفوز 

قدمنا روح رياضية بخروج الكرة حين كان لاعب الزمالك على الارض ولم نعامل بالمثل ولكني اريد ان اقول مدحت عبدالهادي ابني والازمة انتهت 

لم ادافع امام الزمالك ولعبت كرة هجوميه رغم قوة الابيض وكان هناك تبادل هجمات في الشوط الاول ولكن الشوط الثاني لعبنا لوحدنا البداية لإنبي في الدوري افضل من الموسم الماضي ولكني كان ادي ازمات في تأخر انضمام اللاعبين ومازال الانسجام لم يكن بالشكل اللازم وانا غير قلق على انبي هذا الموسم، ولعبت اليوم بثلاثة لاعبين تحت السن

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