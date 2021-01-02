نجم ميلان على رادار تشيلسي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن أحد الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز تخطط من أجل التعاقد مع أحد نجوم ميلان الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.









وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن عقد الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي مع فريقه ينتهي في الصيف المقبل ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن لذلك يستطيع الحارس الإيطالي التعاقد مع أي نادي بدءًا من الشهر الحالي.









وأفادت الصحيفة البريطانية بأن تشيلسي الإنجليزي يخطط للتعاقد مع دوناروما على الرغم من تعاقد النادي اللندني في الموسم الحالي مع حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي.









وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي أجرى اتصالات بالفعل مع دوناروما من أجل إقناعه بالإنضمام إلى الدوري الإنجليزي.









وأكدت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي يواجه منافسة قوية في صفقة دوناروما من إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين اللذين قد يقنعا حارس المرمى الإيطالي بعرض مغري لعدم الرحيل عن الدوري الإيطالي.



