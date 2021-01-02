الأمن يفض عزاء والدة حازم إمام

السبت 02/يناير/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
فضت قوات الشرطة بالجيزة تجمع عشرات المشاركين في واجب عزاء والدة حازم إمام لاعب نادي الزمالك التي وافتها المنية، أمس الجمعة.

بالتواصل مع مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة رجع أن سبب فض سرادق العزاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بحظر التجمعات أو إقامة المناسبات "زفاف - عزاء" وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية.

ولفت المصدر إلى أن قوة أمنية حرصت على فض العزاء دون حدوث مشاكل حرصا على سلامة الأهالي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونعى نادي الزمالك وفاة والدة حازم إمام عبر الصفحة الرسمية للنادى بمزقع فيسبوك: "ينعى نادي الزمالك، بخالص الحزن والأسى وفاة والدة لاعبنا حازم إمام، والتي وافتها المنية اليوم، راجين من المَولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان".

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