حديقة الحيوان تكشف حقيقة هجوم أسد على عامل بالإسكندرية (فيديو)

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نفى الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، ما تردد عن هجوم أسد على عامل بحيقة حيوان الإسكندرية، مشيرا إلى أنه لم يحدث هذا الأمر مطلقا.



وأشار "رجائي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه كان هناك عامل يحاول أن ينخطى سور المكان الذي يتواجد فيه عرض الأسود، فالعامل دفعه بعيدا، فانزلق العامل، مضيفا: "مفيش أسد هجم على العامل، والحديقة مؤمنة".



وكشف الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، سبب نفوق ذكر الزراف "زيزو" بعد وصوله من جنوب أفريقيا، موضحا أن الزراف سنه وحجمه كان صغير، والرحلة من جنوب أفريقيا استغرقت وقت، فضلا عن تغيير الظروف المناخية التي يعتاد عليها الزراف.



وأشار "رجائي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الجمعة، إلى أن الزراف كان في فترة حجر بيطري، وهى بمثابة فترة ضمان للحيوان، ووارد أن أن فيها وفيات للحيوانات، موضحا أن الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية لاستقدام الزراف.



وأوضح أن حديقة الحيوان حصلت على 3 زرافات عن طريق البدل مع جنوب أفريقيا، حيث أنه تم تنفيذ خطة اكثار للحيوانات بشكل ملحوظ فقاموا بتطبيق خطة بدل للحيوانات مع عدد من الدول.

