باتشيكو: من فضلكم ساعدونا على العب في ملاعب جيدة

صرح باتشيكو المديرالفني لنادي الزمالك بعدالفوزعلى إنبي بنتيجة 2-1 بأنه بدأ حملة في تغيير جودة الملاعب واتمنى ان يتم النظر إلى هذه الملاعب، هناك ملاعب كثيرة في مصر ولكن علينا معالجة وصيانة بعض الملاعب من اجل ظهور فنيات بشكل أفضل.





لعبنا مباراة جيدة وكنا الأفضل وكنا نستحق الفوز، إنبي كان لهم رد فعل طبيعي وتسببت لنا في صعوبات خلال الشوط الثاني وهذا تسبب في ان نقوم بالدفاع بشكل أكبر





فريق إنبي لعب بشكل جيد وكنا نحاول ان نسجل الهدف الثالث ولكننا كنا نستحق الفوز والنتيجة عادلة





لا احب ان اتحدث عن أي لاعب غير موجود بالمباراة ولكني حابب ان اهدي الفوز إلى كل فريق الزمالك وخصوصا إلى اللاعبين الغائبين عن مباراة اليوم بسبب الإصابة أو أي شيء آخر





احب ان اهدي هذا الفوز إلى حازم إمام بعد وفاة والدته .. فهو لاعب محترف وأعرفه جيدا منذ أن كنت متواجد في مصر بالمرة الأولى





حريص على تجهيز جميع اللاعبين لأي وقت وأكبر مثال على ذلك عدم لعب طارق حامد اليوم بشكل أساسي بعد عودته من الإصابة.. ولكنه سيعود مرة آخرى ويستعيد مكانه ، احاول ان أكون عادل مع الجميع





استبعاد مصطفى فتحي فني ولو كان مناسب للمباراة سيكون متواجد في اللقاء .. واحب ان اسال سؤال اشارك بن شرقي وزيزو أم اشارك مصطفى





لا توجد مباراة سهلة الآن لأي فريق، بعيدا عن الهدف الذي دخل مرمانا كان أمامنا العديد من الفرص للتسجيل في إنبي، في بعض الأحيان يجب علينا اللعب على المرتدات، ولكن لابد أن أكون عادل فريق إنبي لعب بشكل رائع .