باتشيكو: من فضلكم ساعدونا على العب في ملاعب جيدة

السبت 02/يناير/2021 - 09:51 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
صرح باتشيكو المديرالفني لنادي الزمالك بعدالفوزعلى إنبي بنتيجة 2-1 بأنه بدأ حملة في تغيير جودة الملاعب واتمنى ان يتم النظر إلى هذه الملاعب، هناك ملاعب كثيرة في مصر ولكن علينا معالجة وصيانة بعض الملاعب من اجل ظهور فنيات بشكل أفضل.

لعبنا مباراة جيدة وكنا الأفضل وكنا نستحق الفوز، إنبي كان لهم رد فعل طبيعي وتسببت لنا في صعوبات خلال الشوط الثاني وهذا تسبب في ان نقوم بالدفاع بشكل أكبر 

فريق إنبي لعب بشكل جيد وكنا نحاول ان نسجل الهدف الثالث ولكننا كنا نستحق الفوز والنتيجة عادلة

لا احب ان اتحدث عن أي لاعب غير موجود بالمباراة ولكني حابب ان اهدي الفوز إلى كل فريق الزمالك وخصوصا إلى اللاعبين الغائبين عن مباراة اليوم بسبب الإصابة أو أي شيء آخر

احب ان اهدي هذا الفوز إلى حازم إمام بعد وفاة والدته .. فهو لاعب محترف وأعرفه جيدا منذ أن كنت متواجد في مصر بالمرة الأولى

حريص على تجهيز جميع اللاعبين لأي وقت وأكبر مثال على ذلك عدم لعب طارق حامد اليوم بشكل أساسي بعد عودته من الإصابة.. ولكنه سيعود مرة آخرى ويستعيد مكانه ، احاول ان أكون عادل مع الجميع

استبعاد مصطفى فتحي فني ولو كان مناسب للمباراة سيكون متواجد في اللقاء .. واحب ان اسال سؤال اشارك بن شرقي وزيزو أم اشارك مصطفى

لا توجد مباراة سهلة الآن لأي فريق، بعيدا عن الهدف الذي دخل مرمانا كان أمامنا العديد من الفرص للتسجيل في إنبي، في بعض الأحيان يجب علينا اللعب على المرتدات، ولكن لابد أن أكون عادل فريق إنبي لعب بشكل رائع .

أخبار تهمك

صفعة جديدة لاقتصاد أردوغان.. أرمينيا تحظر الاستيراد من تركيا

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الخارجية الصيني يكشف "أصل فيروس كورونا"

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

سر غضب فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بطولة إنجلترا.. إيفرتون يفشل في تضييق الخناق على ليفربول

منذ ساعة

الكشف عن موعد قرعة كاس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ 37 دقيقة

موسيماني يحدد بديل الشحات أمام بطل النيجر بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

منذ حوالي 9 ساعات

كومان يعلق على مستقبل ميسي في برشلونة

منذ ساعة و نصف

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعة و نصف

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ ساعتين

حال واحدة تعيد مرتضي منصور إلى رئاسة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

04:06 م

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

08:52 م

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

08:01 م

الكشف عن موعد قرعة كاس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»