ارتفاع ايرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات الصيني 7.8% خلال 11 شهر الأولى من 2020

السبت 02/يناير/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
وكالات

 أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ارتفاع إيرادات وأرباح قطاع المعلومات الإلكترونية في الصين خلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي 2020.

وأشارت البيانات الصادرة إلى ارتفاع إجمالي أرباح الشركات التي يبلغ حجم إيراداتها السنوية أكثر من 20 مليون يوان (حوالي 3.07 مليون دولار أمريكي)، بنسبة 15.7 بالمئة على أساس سنوي، كما ارتفع حجم الإيرادات التشغيلية لهذه الشركات بنسبة 7.8 بالمئة.

وخلال الفترة ما بين شهري يناير ونوفمبر الماضيين، زادت القيمة المضافة لتصنيع المعلومات الإلكترونية الرئيسية بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي، وارتفع حجم الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 14.5 بالمئة على أساس سنوي.

أما في شهر نوفمبر الماضي لوحده، ارتفع حجم إنتاج الهواتف الذكية بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي، كما ارتفع إنتاج أجهزة الكمبيوترات المحمولة بنسبة 47.8 بالمئة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شهر نوفمبر الماضي شهادة التكنولوجيا المالية تكنولوجيا المعلومات الصين

أخبار تهمك

كومان يعلق على مستقبل ميسي في برشلونة

منذ ساعة و نصف

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعة و نصف

الكشف عن موعد قرعة كاس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 9 ساعات

صفعة جديدة لاقتصاد أردوغان.. أرمينيا تحظر الاستيراد من تركيا

منذ حوالي 3 ساعات

سر غضب فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بطولة إنجلترا.. إيفرتون يفشل في تضييق الخناق على ليفربول

منذ ساعة

موسيماني يحدد بديل الشحات أمام بطل النيجر بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الخارجية الصيني يكشف "أصل فيروس كورونا"

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ ساعتين

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ حوالي 3 ساعات

حال واحدة تعيد مرتضي منصور إلى رئاسة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"التجارة والصناعة": 6.31 تريليون يوان إيرادات قطاع البرامج وخدمات المعلومات خلال 2018

6 .50 مليار دولار حجم الاستثمار الصينى فى الخارجى خلال النصف الأول من العام

نمو أرباح الشركات الصينية 5.4% في نوفمبر الماضي

انخفاض أرباح الشركات الصناعية الصينية بنسبة 34.9% في مارس

انخفاض إيرادات شركات الغزل والنسيج في الصين بنسبة 16.4%

11 % ارتفاع في الإيرادات التشغيلية للبنك الصناعي الصيني

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

04:06 م

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

08:52 م

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

08:01 م

الكشف عن موعد قرعة كاس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»