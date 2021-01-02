ارتفاع ايرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات الصيني 7.8% خلال 11 شهر الأولى من 2020
أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا
المعلومات ارتفاع إيرادات وأرباح قطاع المعلومات الإلكترونية في الصين خلال فترة
الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي 2020.
وأشارت البيانات الصادرة إلى ارتفاع إجمالي أرباح الشركات التي يبلغ
حجم إيراداتها السنوية أكثر من 20 مليون يوان (حوالي 3.07 مليون دولار أمريكي)،
بنسبة 15.7 بالمئة على أساس سنوي، كما ارتفع حجم الإيرادات التشغيلية لهذه الشركات
بنسبة 7.8 بالمئة.
وخلال الفترة ما بين شهري يناير ونوفمبر الماضيين، زادت القيمة
المضافة لتصنيع المعلومات الإلكترونية الرئيسية بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي،
وارتفع حجم الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 14.5 بالمئة على أساس سنوي.
أما في شهر نوفمبر الماضي لوحده، ارتفع حجم إنتاج الهواتف الذكية
بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي، كما ارتفع إنتاج أجهزة الكمبيوترات المحمولة
بنسبة 47.8 بالمئة.
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