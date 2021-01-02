أحمد موسى منفعلًا بسبب احتفالا الإسكندرية برأس السنة: "الناس مستهترة والأعداد متهببة" (فيديو)

السبت 02/يناير/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

انفعل الإعلامي أحمد موسى، خلال تعليقه على تجمع أعداد كبيرة من المواطنين على كوبري ستانلي في ليلة رأس السنة بالإسكندرية، مؤكدًا أنه ممن المشاهد الصادمة للبشرية، ولا يمكن أن يحدث بأي مكان.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة" صدى البل"د، "بتضيعوا نفسكم وبلدكم والمرض بيزيد ولا يفرق بين كبير وصغير".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن ما حدث من تجمع الآلاف في احتفال رأس السنة على كوبري ستانلي"لا يرضي أي بني آدم حتى اللي بيحب نفسه" متسائلا: "كيف تجمعت كل هذه الأعداء واحتفلت في ليلة رأس السنة"".

وتابع موسى: "لا تسألني عن أعداد إصابات كورونا بالإسكندرية الأسبوع المقبل أخبارها أيه"، مردفا "اللي نزل نزل عشا أيه ويحتفل بأيه أو ينقل لنفسه وأسرته وأيه".

واستطرد موسى مستنكرا ما حدث: "إحنا أجلنا الامتحانات عشان الناس تحتفل!!"، لافتا إلى أن كل من نزل للاحتفال على كوبري ستانلي "مستهتر".

واختتم موسى: "الدولة عملت اللي عليها وخايفة على الناس أكتر من الناس، وأقسم بالله الدولة ومؤسساتها ما بتنام، ورغم هذا الأعداد متهببة، لأن الناس غير ملتزمة بأي إجراءات".

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