"صحة الغربية" تكشف حقيقة انقطاع الأكسجين عن مستشفى زفتى العام ووفاة حالات كورونا

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كشف عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، حقيقة ما انتشر مؤخرًا بشأن وفاة حالات مصابة بفيروس كورونا بعد انقطاع الأكسجين عن مستشفى زفتى العام.



ونفى "حميدة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت انقطاع الأكسجين عن المستشفى نتيجة أدلة وفحص فريق فني متخصص.



وقال إن مستشفى زفتى لا تعمل مستشفى عزل فقط ويوجد بها 103 حالة في قسم عزل الكورونا منهم 27 حالة في العناية المركزة و20 حالة في العناية المتوسطة ومعظم الحالات كانت على أكسجين تنفس صناعي أو ماسك أكسجين.



وأضاف أن الأقسام الأخرى بعيدًا عن قسم العزل كان فيها 7 حالات في عناية الأطفال و9 حالات في العناية المركزية و20 طفل في الحضانات و4 حالات في عناية الحروق.



وأشار إلى أن الحالة التي توفت هي لمسن يبل من العمر 67 عامًا ودخل إلى المستشفى بحالة التهاب رئوي وضغط وسكر واشتباه في كورونا وقضى ما يقرب من 20 يوم في المستشفى وكانت حالته متدهورة.



وأوضح أن شبكة الأكسجين التي تغذي المستشفى هي شبكة واحدة، مستطردًا "إذا حدث انقطاع كان أعداد الوفيات أكثر من الـ3 حالات التي توفيت وفي انتظار نتائج تحقيق النيابة العامة".



