باتشيكو يكشف حقيقة توقيع عقوبة على مصطفى محمد

السبت 02/يناير/2021 - 09:46 م
جايمي باتشيكو
جايمي باتشيكو
محمد زكي
كشف جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك حقيقة توقيعه عقوبة على نجم الفريق الأبيض مصطفى محمد.

وفاز الزمالك على إنبي بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وقال باتشيكو في تصريحات عقب المباراة: "الزمالك لعب اليوم أمام فريق كبير، ولكن هناك أزمة كبيرة بسبب أرضية الملعب، نستحق الفوز لاعبي الفريق قاموا بتنفيذ التعليمات على أكمل وجه ممكن، والشوط الأول استطعت".

وتابع: "نتيجة اليوم عادلة، عمري مااتكلمت عن لاعيبه غير موجودة في المباراة، أهدي هذا الفوز لجميع اللاعبين سواء الاساسين او البدلاء أو الغائبين ابرزهم حازم إمام، واهدي هذا الفوز لحازم أمام هو لاعب جيد".

واختتم: "عمر السعيد تواجد أساسيا لانه جاهز بدنياً، ليس صحيح أنني اعاقب مصطفى محمد، الدليل طارق حامد كان يتواجد على دكة البدلاء".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى محمد رياضة باتشيكو الزمالك

أخبار تهمك

موسيماني يحدد بديل الشحات أمام بطل النيجر بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعة و نصف

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

صفعة جديدة لاقتصاد أردوغان.. أرمينيا تحظر الاستيراد من تركيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ حوالي 3 ساعات

سر غضب فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بطولة إنجلترا.. إيفرتون يفشل في تضييق الخناق على ليفربول

منذ ساعة

كومان يعلق على مستقبل ميسي في برشلونة

منذ ساعة و نصف

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الخارجية الصيني يكشف "أصل فيروس كورونا"

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الكشف عن موعد قرعة كاس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ 33 دقيقة

حال واحدة تعيد مرتضي منصور إلى رئاسة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

04:06 م

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

08:52 م

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

08:01 م

الكشف عن موعد قرعة كاس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»