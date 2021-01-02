السودان يعلن مشاركته في مفاوضات سد النهضة غدًا

السبت 02/يناير/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
 أفادت وكالة الأنباء السودانية، اليوم السبت، بأن وزير الخارجية السوداني المكلف دكتور عمر قمر الدين، ووزير الري والموارد المائبة، ياسر عباس سيشاركان في الاجتماع الوزاري لمفاوضات سد النهضة، التي ستستأنف غدا الأحد، برئاسة بانادورا وزير التعاون الدولي بجمهَورية جنوب افرقيا التي ترأس الدورة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.

وصرح مصدر مسؤول لوكالة الأنباء السودانية بأن هذا الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامي لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الإفريقي عبر خبرائه للوصول لإتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة حسب طلب السودان السابق ومن ثم النظر في المسودة التفاهمية والتي أعدها خبراء الاتحاد الإفريقي للوصول لاتفاق مرضي للأطراف الثلاثة.

وكان السودان انسحب من مفاوضات سد النهضة اعتراضًا على آلية التفاوض وعدم جدوى المفاوضات المباشرة، مطالبًا بإعطاء دور أكبر للاتحاد الإفريقي في المفاوضات.

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