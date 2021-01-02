بمواصلة الجهد ومواجهة التحديات.. نادي القضاة يهنئ الرئيس بالعام الجديد

Advertisements

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أن المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر يتوجه، بأسمى آيات التهاني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم بالعام الميلادي الجديد، داعيا الله أن يكون العام الجديد حافلًا بالصحة والعافية والخير والعطاء.



متمنيا مواصلة جهود البناء والتنمية المخلصة ومواجهة التحديات الجديدة التي فرضتها الظروف الصحية الدقيقة بانتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد لتكمل مصر بالعمل الجاد بسواعد أبناءها رحلة انطلاقها نحو الاستقرار والنماء.