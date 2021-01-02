جاير طايع: لا نتمنى إغلاق المساجد مرة أخرى.. ولا نريد تكرار أزمة مسجد النور (فيديو)

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قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه يتم التعامل بكل حزم وقوة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل ارتفاع أعداد فيروس كورونا، مؤكدًا أن صحة الأبدان مقدمة على كل شيء.



وأضاف "طايع" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: " لا نتمنى أن يتكرر نموذج إغلاق مسجد النور، وجادين في تطبيق الإجراءات الاحترازية وجميع المؤشرات مبشرة".



وتابع "لا تخفيف ولا تهويل في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعند الحديث عن أي إجراء لا يتم الالتزام به يتم اتخاذ الإجراءات ضده، وأي مخالفة يتم التعامل معها بكل قوة".



واستطرد "الأمر يتعلق ببيوت الله وعندها استعداد أنها تعمل أي شيء لعدم غلق أبواب المساجد مرة أخرى، وأي محاولة عبثية يتم من خلالها الالتفاف حول الإجراءات الاحترازية سيتم اتخاذ الإجراءات المشددة ضدها".



هذا وقد اعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 721 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 112826 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1409 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 56 جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 139471 حالة من ضمنهم 112826 حالة تم شفاؤها، و7687 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.