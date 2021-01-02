مصرع فتاة سقطت من الطابق الخامس بشبرا الخيمة

السبت 02/يناير/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
لقيت فتاة مصرعها، اليوم السبت، إثر سقوطها من الدور الخامس أثناء نشر الغسيل بمنطقة مساكن الضباط التابعة لقسم شرطة شبرا الخيمة أول، وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثمان.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد تلقيه بلاغا بمصرع فتاة سقطت من الدور الخامس بمنطق مساكن الضباط التابعة لدائرة القسم، أثناء نشرها الغسيل.

انتقل المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، وبالفحص تبين وفاة "مريم.س.ش" 15 عامًا، بمنطقة مساكن الضباط، إثر سقوطها من الدور الخامس أثناء نشرها الغسيل، وعلى الفور جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بدفن الجثة.

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