إصابة دكتور بـ "زراعة كفرالشيخ" بفيروس كورونا

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أصيب الدكتور خالد عبدالدايم، أستاذ النبات الزراعي بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، بفيروس كورونا المستجد، وعلي الفور تم عزله بمستشفي كفر الشيخ الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وسط دعوات طلابه له بالشفاء العاجل والعودة إليهم مرة أخري.



وكان الدكتور السيد الخضير، مدرس الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، قد توفي أمس الجمعة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل أيام، وعزله بمستشفي قلين المركزي، ولكن سرعان ما تدهورت حالته الصحية، حتى وافته المنية.



وناشدت مديرية صحة كفر الشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كُوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.



وكثّفت محافظة كفر الشيخ من حملات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية، خاصة الخدمية منها كإجراء احترازي لمواجهة الوباء القاتل.