حكاية أغنية.. "في يوم وليلة" كانت من نصيب ميادة الحناوي وأهداها القدر إلى وردة

السبت 02/يناير/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
ريهام كمال

حكاية أغنية اليوم مع واحدة من من أشهر الأغاني في تاريخ الأغنية المصرية والعربية، والتي غنتها الفنانة وردة الجزائرية، وهي "في يوم وليلة".

كانت من نصيب الفنانة السورية ميادة الحناوي، والتي كان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، يجهزها ليكون حفل اكتشافها بتلك الأغنية، والقدر وحده هو ما أهدى تلك الأغنية للفنانة وردة.

على مدار أكثر من عام ونصف ظلت ميادة الحناوي، في بروفات للتدريب على أغنية «في يوم وليلة»، والتي كان ينوي موسيقار الأجيال تقديمها للجمهور بتلك الأغنية، حتى أنه كل بروفة كان يحدث فيها خطأ يستدعي تأجيل التجهيز لمرة أخرى.

وكان يحضر محمد عبد الوهاب، جميع تلك البروفات بنفسه كعادته في الإعداد لجميع أعماله الفنية.

سافرت ميادة الحناوي إلى وطنها سوريا نتيجة ظروف خاصة بها وبأسرتها، على أمل أن تعود من جديد لتقدم تلك الأغنية للجماهير، لتعلن ميلادها الفني، لكن فترة سفرها طالت لأكثر من عام، حتى قدمت أغنية بدايتها الفنية وهي في سوريا مما جعل الموسيقار محمد عبدالوهاب يغضب مما فعلته ميادة ويقرر اختيار فنانة أخرى لغناء تلك الأغنية.

استقر موسيقار الأجيال على اختيار وردة لغنائها، والتي سألته عن سبب عدم غناء ميادة الحناوي التي كنت تجهز نفسها لتقديم تلك الأغنية، ليخبرها أن ظروف سفرها منعتها من غنائها، حتى طلبت وردة تغيير بعض كلمات الأغنية وخاتمتها وهو ما وافق عليه "عبد الوهاب" مع أنه كان معروفا عنه عدم الاستجابة لطلبات أي فنان في تغيير بعض الكلمات أو الألحان.

في عام 1978 غنت وردة "في يوم وليلة" على المسرح ولاقت إعجابًا كبيرًا من حضور الحفل حتى اليوم تغنى على أنها واحدة من أجمل الأغاني العربية.

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