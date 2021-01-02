الكشف عن موعد قرعة كاس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

السبت 02/يناير/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
علاء خليف
حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد إقامة النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في دولة قطر، بعد تأجيل موعد إقامتها في وقت سابق بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد في معظم بلدان العالم.
وتم تأجيل كأس العالم للأندية للعام الجاري 2021 بدلًا من إقامتها في موعدها السابق خلال شهر ديسمبر 2020، بسبب جائحة فيروس كورونا،  حيث لم يكن من الممكن تحديد بطل آسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا في الوقت المحدد سلفًا لانطلاق البطولة.

وأعلن الاتحاد الدولي "فيفا" إقامة بطولة كأس العالم للأندية في دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، بمشاركة أبطال الاتحادات القارية الستة وكذلك بطل الدوري المحلي بالبلد المضيف للبطولة.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية باعتباره بطل النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويبدأ مشواره في البطولة العالمية من الدور ربع النهائي للبطولة.
وتأهل لبطولة كأس العالم للأندية 6 أندية حتى الآن هم:

بايرن ميونيخ (بطل أوروبا) – الأهلي (بطل إفريقيا) – أولسان هيونداي الكوري (بطل آسيا) – تيجريس أونال المكسيكي (بطل الكونكاكاف) – أوكلاند سيتي (بطل أوقيانوسيا) – الدحيل القطري (ممثل البلد المضيف)، ويتبقى تحديد بطل أمريكا الجنوبية

أخبار تهمك

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

صفعة جديدة لاقتصاد أردوغان.. أرمينيا تحظر الاستيراد من تركيا

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعة و نصف

موسيماني يحدد بديل الشحات أمام بطل النيجر بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 45 دقيقة

كومان يعلق على مستقبل ميسي في برشلونة

منذ ساعة و نصف

الكشف عن موعد قرعة كاس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ 33 دقيقة

وزير الخارجية الصيني يكشف "أصل فيروس كورونا"

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

منذ حوالي 9 ساعات

حال واحدة تعيد مرتضي منصور إلى رئاسة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 9 ساعات

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ ساعتين

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 6 ساعات

بطولة إنجلترا.. إيفرتون يفشل في تضييق الخناق على ليفربول

منذ ساعة

سر غضب فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

04:06 م

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

08:52 م

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

08:01 م

الكشف عن موعد قرعة كاس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»