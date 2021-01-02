التعليم العالي تكشف موعد انخفاض حالات إصابات كورونا في مصر (فيديو)

السبت 02/يناير/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
شدد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة في ظل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، منوها بأن التخوف من الموجة الثانية من الجائحة يكمن في أنها سريعة الانتشار.

وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه وفقا للبيانات العلمية فأن حالات الإصابة ستستمر في الزيادة طوال شهر يناير، ومن المنتظر أن تبدأ أعداد حالات الإصابة في الانخفاض اعتبارا من منتصف شهر فبراير ولكن الأمر يتوقف على سلوك المواطنين.

واوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن نسبة الإشغال في المستشفيات الجامعية التي تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة في الحدود المطمئنة.

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