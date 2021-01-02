"الباز" ناعيا وحيد حامد: فقدت قدت أخ أكبر وصديق عزيز

"الباز" ناعيا وحيد حامد: فقدت قدت أخ أكبر وصديق عزيز
السبت 02/يناير/2021 - 09:12 م
داليا الحسين
نعى الدكتور محمد الباز، الكاتب الكبير وحيد حامد، مشيرا إلى أنه بوفاته سيفتقد أخ كبير وصديق عزيز عليه.
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن وحيد حامد بالرغم من أن كل أفلامه جسدها نجوم الصف الأول من الفنانين، ولكن تلك الأفلاح نُسبت له، وليس لهؤلاء الفنانين الكبار، منوها أن فيلم طيور الظلام على سبيل المثال، سيقول الناس عنه أنه فيلم وحيد حامد، وليس فيلم عادل إمام، رغم نجومية عادل إمام.
وأضاف "الباز"، أن وحيد حامد كان فلاح مصري بسيط، احتفظ بكل صفات الفلاحين، فكان يفتح بابه للجميع، متابعا: "كل الناس اللى قالت قعدنا مع وحيد حامد أنا أصدقهم لانه مكنش بيرد أحد".
عن إقامة وحيد حامد في فندق فاخر، أوضح الباز أنه سأله ذات مرة عن السبب، فرد عليه قائلا: "لأنني حابب أقعد جنب مكان بيفكرني بترعة بلدنا وقريتنا في الشرقية".
وتحدث الباز، عن مداخلة وحيد حامد الأخيرة له مع "آخر النهار"، فقال: "الأعمار بيد الله لكن عندما تكلمنا معه وأنا أعرف حالته الصحية، ولما طلبناه فأنا طلبت منه النصيحة للمصريين، لأنني أعرف أن هذه المداخلة قد تكون وصيته الأخيرة".
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن وحيد حامد بالرغم من أن كل أفلامه جسدها نجوم الصف الأول من الفنانين، ولكن تلك الأفلاح نُسبت له، وليس لهؤلاء الفنانين الكبار، منوها أن فيلم طيور الظلام على سبيل المثال، سيقول الناس عنه أنه فيلم وحيد حامد، وليس فيلم عادل إمام، رغم نجومية عادل إمام.
وأضاف "الباز"، أن وحيد حامد كان فلاح مصري بسيط، احتفظ بكل صفات الفلاحين، فكان يفتح بابه للجميع، متابعا: "كل الناس اللى قالت قعدنا مع وحيد حامد أنا أصدقهم لانه مكنش بيرد أحد".
عن إقامة وحيد حامد في فندق فاخر، أوضح الباز أنه سأله ذات مرة عن السبب، فرد عليه قائلا: "لأنني حابب أقعد جنب مكان بيفكرني بترعة بلدنا وقريتنا في الشرقية".
وتحدث الباز، عن مداخلة وحيد حامد الأخيرة له مع "آخر النهار"، فقال: "الأعمار بيد الله لكن عندما تكلمنا معه وأنا أعرف حالته الصحية، ولما طلبناه فأنا طلبت منه النصيحة للمصريين، لأنني أعرف أن هذه المداخلة قد تكون وصيته الأخيرة".