"الباز" ناعيا وحيد حامد: فقدت قدت أخ أكبر وصديق عزيز

السبت 02/يناير/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
نعى الدكتور محمد الباز، الكاتب الكبير وحيد حامد، مشيرا إلى أنه بوفاته سيفتقد أخ كبير وصديق عزيز عليه.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن وحيد حامد بالرغم من أن كل أفلامه جسدها نجوم الصف الأول من الفنانين، ولكن تلك الأفلاح نُسبت له، وليس لهؤلاء الفنانين الكبار، منوها أن فيلم طيور الظلام على سبيل المثال، سيقول الناس عنه أنه فيلم وحيد حامد، وليس فيلم عادل إمام، رغم نجومية عادل إمام.

وأضاف "الباز"، أن وحيد حامد كان فلاح مصري بسيط، احتفظ بكل صفات الفلاحين، فكان يفتح بابه للجميع، متابعا: "كل الناس اللى قالت قعدنا مع وحيد حامد أنا أصدقهم لانه مكنش بيرد أحد".

عن إقامة وحيد حامد في فندق فاخر، أوضح الباز أنه سأله ذات مرة عن السبب، فرد عليه قائلا: "لأنني حابب أقعد جنب مكان بيفكرني بترعة بلدنا وقريتنا في الشرقية".

وتحدث الباز، عن مداخلة وحيد حامد الأخيرة له مع "آخر النهار"، فقال: "الأعمار بيد الله لكن عندما تكلمنا معه وأنا أعرف حالته الصحية، ولما طلبناه فأنا طلبت منه النصيحة للمصريين، لأنني أعرف أن هذه المداخلة قد تكون وصيته الأخيرة".

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