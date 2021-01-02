صلاح عبد الله ناعيا وحيد حامد: ذكراه خالده بأعماله (فيديو)

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قال الفنان القدير صلاح عبد الله، أنه ودع شقيقه سمير عبد الله منذ يومين، واليوم استيقظ على وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد، مشيرا إلى أن الحزن تضاعف اليوم بوفاة وحيد.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن أول عمل له مع الكاتب وحيد حامد كان فيلم المنسي عام 1992، وبعده فيلم دم الغزال.



وأوضح "عبدالله"، أنه اكتشف الوجه الآخر لوحيد حامد الكاتب والرائع العظيم، بعد العمل معه، منوها أنه كان طيب وبشوش ومثقف جدا وطريقه حواره جذابة جدا، وكان يستحدث في أي شيء، مؤكدا أن وحيد حامد ذكراه خالده بأعماله.