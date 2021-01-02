صلاح عبد الله ناعيا وحيد حامد: ذكراه خالده بأعماله (فيديو)

صلاح عبد الله ناعيا وحيد حامد: ذكراه خالده بأعماله (فيديو)
السبت 02/يناير/2021 - 09:09 م
داليا الحسين
قال الفنان القدير صلاح عبد الله، أنه ودع شقيقه سمير عبد الله منذ يومين، واليوم استيقظ على وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد، مشيرا إلى أن الحزن تضاعف اليوم بوفاة وحيد.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن أول عمل له مع الكاتب وحيد حامد كان فيلم المنسي عام 1992، وبعده فيلم دم الغزال.
وأوضح "عبدالله"، أنه اكتشف الوجه الآخر لوحيد حامد الكاتب والرائع العظيم، بعد العمل معه، منوها أنه كان طيب وبشوش ومثقف جدا وطريقه حواره جذابة جدا، وكان يستحدث في أي شيء، مؤكدا أن وحيد حامد ذكراه خالده بأعماله.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن أول عمل له مع الكاتب وحيد حامد كان فيلم المنسي عام 1992، وبعده فيلم دم الغزال.
وأوضح "عبدالله"، أنه اكتشف الوجه الآخر لوحيد حامد الكاتب والرائع العظيم، بعد العمل معه، منوها أنه كان طيب وبشوش ومثقف جدا وطريقه حواره جذابة جدا، وكان يستحدث في أي شيء، مؤكدا أن وحيد حامد ذكراه خالده بأعماله.