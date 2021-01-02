صلاح عبد الله ناعيا وحيد حامد: ذكراه خالده بأعماله (فيديو)

السبت 02/يناير/2021 - 09:09 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الفنان القدير صلاح عبد الله، أنه ودع شقيقه سمير عبد الله منذ يومين، واليوم استيقظ على وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد، مشيرا إلى أن الحزن تضاعف اليوم بوفاة وحيد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن أول عمل له مع الكاتب وحيد حامد كان فيلم المنسي عام 1992، وبعده فيلم دم الغزال.

وأوضح "عبدالله"، أنه اكتشف الوجه الآخر لوحيد حامد الكاتب والرائع العظيم، بعد العمل معه، منوها أنه كان طيب وبشوش ومثقف جدا وطريقه حواره جذابة جدا، وكان يستحدث في أي شيء، مؤكدا أن وحيد حامد ذكراه خالده بأعماله.

أخبار تهمك

موسيماني يحدد بديل الشحات أمام بطل النيجر بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 46 دقيقة

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ ساعتين

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

منذ حوالي 9 ساعات

كومان يعلق على مستقبل ميسي في برشلونة

منذ ساعة و نصف

حال واحدة تعيد مرتضي منصور إلى رئاسة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعة و نصف

وزير الخارجية الصيني يكشف "أصل فيروس كورونا"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

صفعة جديدة لاقتصاد أردوغان.. أرمينيا تحظر الاستيراد من تركيا

منذ حوالي 3 ساعات

سر غضب فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن موعد قرعة كاس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ 34 دقيقة

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ حوالي 3 ساعات

بطولة إنجلترا.. إيفرتون يفشل في تضييق الخناق على ليفربول

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

04:06 م

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

08:52 م

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

08:01 م

الكشف عن موعد قرعة كاس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»