التعليم العالي عن زحام كوبري ستانلي: مصرين يكونوا مرضى (فيديو)

السبت 02/يناير/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أبدى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، دهشته من خروج المواطنين في محافظة الإسكندرية ليلة رأس السنة على كوبري ستانلي، لافتا إلى أنهم مصرين أن يكونوا من بين المرضى.

وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن الأطباء في مستشفيات العزل يبذلون كل طاقتهم لرعاية المرضى، مضيفا أن الأعداد في تزايد، وما يحدث قد يضطر الدولة لإتخاذ قرارات أشد قسوة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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