هل كان يكتب وحيد حامد ضد الجماعات المتطرفة بأوامر من الدولة؟ الباز يجيب (فيديو)

هل كان يكتب وحيد حامد ضد الجماعات المتطرفة بأوامر من الدولة؟ الباز يجيب (فيديو)
السبت 02/يناير/2021 - 09:08 م
داليا الحسين
قال الدكتورمحمد الباز، إن الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد، سيظل باقيا بكل ما قدمه للإنسانية وللوطن والدين، وسيزول كل الحاقدين عليه.
وكشف الباز في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، سرًا عن مسلسل " العائلة" للكاتب الراحل، موضحا أن وحيد حامد انتهى من كتابة هذا المسلسل وتم تصويره، وبعد ذلك تم تقديمه للتليفزيون المصري لعرضه.
وواصل أن المسؤولين عن التليفزيون رفضوا إذاعة المسلسل في هذا التوقيت، لأسباب سياسية وكان ذلك في بداية التشعينات من القرن الماضي، موضحا أنه في عام 1994 عندما انتشرت العمليات الإرهابية، اتصل صفوت الشريف بوحيد حامد وطلب منه مسلس العائلة لعرضه على الفور.
وتابع هذه الواقعة ترد على كل من يزعمون أن وحيد حامد، يكتب بأوامر وتكليفات، ولكن في الحقيقة أن الرجل كان يحارب هذه الجماعات من نفسه وبقناعاته الشخصية.
وكشف الباز في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، سرًا عن مسلسل " العائلة" للكاتب الراحل، موضحا أن وحيد حامد انتهى من كتابة هذا المسلسل وتم تصويره، وبعد ذلك تم تقديمه للتليفزيون المصري لعرضه.
وواصل أن المسؤولين عن التليفزيون رفضوا إذاعة المسلسل في هذا التوقيت، لأسباب سياسية وكان ذلك في بداية التشعينات من القرن الماضي، موضحا أنه في عام 1994 عندما انتشرت العمليات الإرهابية، اتصل صفوت الشريف بوحيد حامد وطلب منه مسلس العائلة لعرضه على الفور.
وتابع هذه الواقعة ترد على كل من يزعمون أن وحيد حامد، يكتب بأوامر وتكليفات، ولكن في الحقيقة أن الرجل كان يحارب هذه الجماعات من نفسه وبقناعاته الشخصية.
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