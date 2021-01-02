هل كان يكتب وحيد حامد ضد الجماعات المتطرفة بأوامر من الدولة؟ الباز يجيب (فيديو)

السبت 02/يناير/2021 - 09:08 م
محمد الباز
محمد الباز
داليا الحسين
قال الدكتورمحمد الباز، إن الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد، سيظل باقيا بكل ما قدمه للإنسانية وللوطن والدين، وسيزول كل الحاقدين عليه.

وكشف الباز في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، سرًا عن مسلسل " العائلة" للكاتب الراحل، موضحا أن وحيد حامد انتهى من كتابة هذا المسلسل وتم تصويره، وبعد ذلك تم تقديمه للتليفزيون المصري لعرضه.

وواصل أن المسؤولين عن التليفزيون رفضوا إذاعة المسلسل في هذا التوقيت، لأسباب سياسية وكان ذلك في بداية التشعينات من القرن الماضي، موضحا أنه في عام 1994 عندما انتشرت العمليات الإرهابية، اتصل صفوت الشريف بوحيد حامد وطلب منه مسلس العائلة لعرضه على الفور.

وتابع هذه الواقعة ترد على كل من يزعمون أن وحيد حامد، يكتب بأوامر وتكليفات، ولكن في الحقيقة أن الرجل كان يحارب هذه الجماعات من نفسه وبقناعاته الشخصية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وحيد حامد مصر الاخوان اخبار

أخبار تهمك

حال واحدة تعيد مرتضي منصور إلى رئاسة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعة و نصف

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

منذ حوالي 9 ساعات

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ ساعتين

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

سر غضب فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يعلق على مستقبل ميسي في برشلونة

منذ ساعة و نصف

وزير الخارجية الصيني يكشف "أصل فيروس كورونا"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بطولة إنجلترا.. إيفرتون يفشل في تضييق الخناق على ليفربول

منذ ساعة

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 9 ساعات

صفعة جديدة لاقتصاد أردوغان.. أرمينيا تحظر الاستيراد من تركيا

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحدد بديل الشحات أمام بطل النيجر بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن موعد قرعة كاس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

"خطة إخوانية محكمة".. "محمد حسني" مخبول استغلته الجماعة لإشعال الفوضى في مصر

الباز: أردوغان يستغيث بشعبه لإنقاذ الاقتصاد التركي

إبراهيم عيسى يكشف الفرق بين الكاتبين أحمد خالد توفيق ونبيل فاروق (فيديو)

"الباز": قنوات الإرهاب زوّرت وثيقة تزعم دعم الإمارات للإرهاب في ليبيا (فيديو)

الباز يكشف حقيقة تدوينة مستشار الرئيس عن خروج وضع كورونا عن السيطرة في مصر

كامل أبو علي: وحيد حامد انتهى من كتابة الجزء الأول من "الجماعة" خلال 4 أعوام (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

04:06 م

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

08:52 م

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

08:01 م

الكشف عن موعد قرعة كاس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»