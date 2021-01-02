هل كان يكتب وحيد حامد ضد الجماعات المتطرفة بأوامر من الدولة؟ الباز يجيب (فيديو)





قال الدكتورمحمد الباز، إن الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد، سيظل باقيا بكل ما قدمه للإنسانية وللوطن والدين، وسيزول كل الحاقدين عليه.وكشف الباز في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، سرًا عن مسلسل " العائلة" للكاتب الراحل، موضحا أن وحيد حامد انتهى من كتابة هذا المسلسل وتم تصويره، وبعد ذلك تم تقديمه للتليفزيون المصري لعرضه.وواصل أن المسؤولين عن التليفزيون رفضوا إذاعة المسلسل في هذا التوقيت، لأسباب سياسية وكان ذلك في بداية التشعينات من القرن الماضي، موضحا أنه في عام 1994 عندما انتشرت العمليات الإرهابية، اتصل صفوت الشريف بوحيد حامد وطلب منه مسلس العائلة لعرضه على الفور.وتابع هذه الواقعة ترد على كل من يزعمون أن وحيد حامد، يكتب بأوامر وتكليفات، ولكن في الحقيقة أن الرجل كان يحارب هذه الجماعات من نفسه وبقناعاته الشخصية.