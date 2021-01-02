كريستال بالاس يحقق انتصارا مهما على شيفيلد في الدوري الإنجليزي

السبت 02/يناير/2021 - 09:02 م
كريستال بالاس
كريستال بالاس
وكالات
حقق كريستال بالاس فوزا مهما على شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم في الجولة السابعة عشر من البريمير ليج.

 وعلى ملعب سلهورست بارك، اكتفى "النسور" بثنائية الشوط الأول من أجل الانقضاض على النقاط الثلاث، حيث افتتح لاعب الوسط الألماني جيفري شلاب باب التسجيل مبكراً بعد 4 دقائق من صافرة البداية.

ثم أضاف اللاعب الشاب إيبيريشي إيز هدف التعزيز في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من الشوط. وعاد الفريق اللندني بهذه النتيجة لسكة الفوز في "البريميير ليغ" بعد 5 جولات متتالية اكتفى خلالها بثلاث تعادلات وخسارتين.

ورفع الفوز رصيد البالاس إلى 22 نقطة يأتي بها في المركز الـ12 مؤقتاً.

أما شيفيلد فواصل نتائجة الكارثية منذ بداية الموسم، حيث تجرع الفريق خسارته الثالثة على التوالي، الـ15 هذا الموسم، مقابل تعادلين، بينما لم ينجح في تحقيق أي انتصار، ليظل قابعاً في المركز الأخير بنقطتين. 

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