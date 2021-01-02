نشأت الديهي عن تصريح متحدث الخارجية الأثيوبي: "اللي على راسه بطحة"



واستنكر "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، تصريحات السفير دينا مفتي، الناطق باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، التي قال فيها أن مصر تستخدم سد النهضة ذريعة للتغطية على العديد من المشكلات الداخلية، معقبًا أن إثيوبيا استخدمت سد النهضة وسيلة وسلم لتورية وإخفاء فشلها داخليًا، متابعًا لمتحدث الخارجية الإثيوبي،: "أنتم دولة أصبحت مزعجة للإقليم ولمنطقة القرن الإفريقي، ودولة تتهرب من واجباتها القانونية، ورئيس وزراءها حصل على جائزة نوبل للسلام دون أن يترك دولة واحدة يضع معها خطة للسلام، اعقل يا اخي ولا تهرف بما لا تعرف".



وأكد "الديهي"، أن تصريح متحدث الخارجية الإثيوبية يفتقد ويفتقر للياقة الدبلوماسية والسياسية، وهي تصريحات عارية فاضحة وتصريحات شخص على راسه بطحة، فمصر لم تصدر تصريح واحد ضد الدولة الإثيوبية يكشف عن تدخل مصر في الأحداث الداخلية في إثيوبيا حول إقليم التيجراي والحرب الأهلية بها، أو على نحو ما يحدث في السودان وغيره، ولكن مشكلة مصر الأساسية أزمة سد النهضة، معقبًا: "إثيوبيا تلعب بالنار، ولا تدري أن النتائج ستكون خطيرة على الإقليم والقرن الإفريقي".



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إثيوبيا قتلت العقل والمنطق في مفاوضات سد النهضة، فهل يمكن ان نخرج بمخرج جديد من مفاوضات سد النهضة المقرر استئنافها غدًا برعاية الاتحاد الإفريقي.