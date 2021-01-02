الديهي لقطر عن المصالحة: "لو صادقين أوقفوا سموم الجزيرة وتمويل الإخوان"



وتابع "الديهي"،:"ننتظر لنرى ما يجري في الأفق، والذي يحتاج لقراءة متأنية وألا نستبق الأحداث"، مشددًا على أن هناك محاولة جادة لرأب الصدع وهي صادقة 100% من جانب الكويت، ولكن هل وعى تميم الدرس وفهم ما اقترفته أياديه هو ووالده، معربًا عن تشككه في وجود نيه صادقة لدى قطر للمصالحة، مؤكدًا أنه حال كانت قطر صادقة عليها أن تقرع باب الصدق مرة واحدة فيما يتم إذاعته عبر فضائية "الجزيرة" والقنوات القطرية وتوقف سمومها وتوقف تمويل الإخوان، معقبًا: "كيف آمن لك وهذا أثر فأسك، فنحن لم نرى من قطر خير قط، وإنما شهدنا كل شر محضًا، ومؤشر صدق وكذب هؤلاء محطاتهم التي مازالت تبث سموم واكاذيب على مدار الساعة ضد مصر والبحرين والإمارات وأحيانًا ضد السعودية".



وتسأل "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، هل يمكن لقطر أن تقوم بتسليم المطلوبين للعدالة من قيادات الإخوان، وهل يمكن لقطر عدم استضافة أمراء الدم من تنظيم القاعدة وداعش والإخوان والجهاديين على أراضيها، وهل يمكن أن تتحول فضائية "الجزيرة" من ناطق باسم الجماعات الإرهابية في العالم، وهل يمكن أن تتخلى قطر عن تمويل الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج، وهل يمكن لقطر تعويض ما اقترفته أياديها من خراب للدول العربية ومنها مصر.