كورونا.. إيطاليا تسجل 11831 إصابة جديدة بالفيروس

السبت 02/يناير/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 364 حالة وفاة و11831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وقالت الصحة الإيطالية في بيان، إن إجمالي حالات الوفاة المسجلة في إيطاليا بسبب المرض بلغ 74985 حالة وفاة، وهو أعلى عدد بأوروبا وخامس أعلى حصيلة وفيات في العالم.

 

وأشارت الصحة الإيطالية إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة حتى الآن تجاوز المليونين و130 ألف حالة.

 

جدير بالذكر أن وكيلة وزارة الصحة الإيطالية، ساندرا تزامبا، أعلنت أنه في الـ7 من يناير ستبدأ السلطات مرة أخرى بتقسيم مناطق البلاد حسب الألوان الأصفر والبرتقالي والأحمر بناء على مؤشرات الحالة الوبائية المعلنة كل أسبوع.

 

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 9 ساعات

بطولة إنجلترا.. إيفرتون يفشل في تضييق الخناق على ليفربول

منذ ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يعلق على مستقبل ميسي في برشلونة

منذ ساعة و نصف

موسيماني يحدد بديل الشحات أمام بطل النيجر بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الخارجية الصيني يكشف "أصل فيروس كورونا"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ حوالي 3 ساعات

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ ساعتين

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعة و نصف

صفعة جديدة لاقتصاد أردوغان.. أرمينيا تحظر الاستيراد من تركيا

منذ حوالي 3 ساعات

حال واحدة تعيد مرتضي منصور إلى رئاسة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

سر غضب فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن موعد قرعة كاس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

04:06 م

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

08:52 م

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

08:01 م

الكشف عن موعد قرعة كاس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»