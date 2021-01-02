نشأت الديهي يكشف مطالب مصر للمصالحة مع قطر



ووجه "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، الشكر لدولة الكويت على محاولاتها لإجراء المصالحة مع قطر، منوهًا بأن الرئيس السيسي، أعرب عن خالص تقديره ودعمه للجهود الكويتية الصادقة والنابعة من النوايا الطيبة على مدار السنوات الماضية لتحقيق المصالحة المنشودة، وتقديره لدور المملكة العربية السعودية، الذي تقوم به بالإنابة عن مصر والبحرين والإمارات.



ولفت إلى أن هناك ثوابت للسياسة المصرية لتحقيق التعاون ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ، أكد عليها الرئيس السيسي، والتي تمثل مطالب لمصر للموافقة على المصالحة مع قطر تتمثل في الاحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية، والالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.



وتابع، أنه حتى تتم المصالحة مع قطر لا يجب أن تكون قطر ثغرة في الأمن القومي العربي، وتفتح قنواتها وأحضانها لألد أعداء الوطن العربي وهما إيران وتركيا.



وأدرف، أن مصر تُعلم العالم أجمع ماذا تعني السياسة والعلاقات الدولية، ولم يثبت على مصر أنها كانت دولة معتدية في يوم من الأيام، ودائمًا كانت دولة دفاع وليست هجوم، مشددًا على أن هناك انفتاح مصري على الجميع، وتحولت لغة العلاقات الدولية من لغة الصداقة للغة المصالح المشتركة لكلا الدولتين، وتم إعادة هندسة وترتيب وتركيب العلاقات المصرية الدولية وفق مفهوم المصالح المشتركة، معقبًا: "لا عداء مستمر ولا صداقة مستمرة".



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم الدكتور أحمد ناصر الصباح، وزير الخارجية الكويتي، بحضور السفير سامح شكري، وزير الخارجية، وسفير دولة الكويت بالقاهرة.