نشأت الديهي يكشف مطالب مصر للمصالحة مع قطر

السبت 02/يناير/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم الدكتور أحمد ناصر الصباح، وزير الخارجية الكويتي، بحضور السفير سامح شكري، وزير الخارجية، وسفير دولة الكويت بالقاهرة.

ووجه "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، الشكر لدولة الكويت على محاولاتها لإجراء المصالحة مع قطر، منوهًا بأن الرئيس السيسي، أعرب عن خالص تقديره ودعمه للجهود الكويتية الصادقة والنابعة من النوايا الطيبة على مدار السنوات الماضية لتحقيق المصالحة المنشودة، وتقديره لدور المملكة العربية السعودية، الذي تقوم به بالإنابة عن مصر والبحرين والإمارات.

ولفت إلى أن هناك ثوابت للسياسة المصرية لتحقيق التعاون ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ، أكد عليها الرئيس السيسي، والتي تمثل مطالب لمصر للموافقة على المصالحة مع قطر تتمثل في الاحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية، والالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي. 

وتابع، أنه حتى تتم المصالحة مع قطر لا يجب أن تكون قطر ثغرة في الأمن القومي العربي، وتفتح قنواتها وأحضانها لألد أعداء الوطن العربي وهما إيران وتركيا.

وأدرف، أن مصر تُعلم العالم أجمع ماذا تعني السياسة والعلاقات الدولية، ولم يثبت على مصر أنها كانت دولة معتدية في يوم من الأيام، ودائمًا كانت دولة دفاع وليست هجوم، مشددًا على أن هناك انفتاح مصري على الجميع، وتحولت لغة العلاقات الدولية من لغة الصداقة للغة المصالح المشتركة لكلا الدولتين، وتم إعادة هندسة وترتيب وتركيب العلاقات المصرية الدولية وفق مفهوم المصالح المشتركة، معقبًا: "لا عداء مستمر ولا صداقة مستمرة".

أخبار تهمك

بطولة إنجلترا.. إيفرتون يفشل في تضييق الخناق على ليفربول

منذ ساعة

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

الكشف عن موعد قرعة كاس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ 35 دقيقة

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ ساعتين

وزير الخارجية الصيني يكشف "أصل فيروس كورونا"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ حوالي 3 ساعات

حال واحدة تعيد مرتضي منصور إلى رئاسة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحدد بديل الشحات أمام بطل النيجر بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 47 دقيقة

كومان يعلق على مستقبل ميسي في برشلونة

منذ ساعة و نصف

صفعة جديدة لاقتصاد أردوغان.. أرمينيا تحظر الاستيراد من تركيا

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعة و نصف

سر غضب فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

04:06 م

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

08:52 م

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

08:01 م

الكشف عن موعد قرعة كاس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»