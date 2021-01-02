موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

السبت 02/يناير/2021 - 08:52 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، أخبار سعيدة قبل مواجهة سونيديب بطل النيجر، بدوري أبطال إفريقيا.

وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، شفائه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالفترة الأخيرة.

وكان النادي الأهلي، أعلن عن إيجابية عينة اللاعب وخروجه من قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف بالدوري العام.

ومن المنتظر أن يعود اللاعب للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية بداية من الغد، استعدادًا لمواجهة سونيديب، بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي سونيديب، يوم 5 يناير الجاري على ملعب الأهلي والسلام، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي  الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر ليضع الفريق قدما في دور المجموعات.

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