تحديث ببجي pubg الجديد مملكة الشتاء وهدايا شجرة عيد الميلاد

واصلت لعبة ببجي الإلكترونية انطلاقتها القوية، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا من حيث عمليات التجميل على منصات الهواتف الذكية المختلفة، والتي تخطت حاجز الـ 850 مليون عملية تحميل، في الوقت الذي واصلت فيه إطلاق تحديثاتها الجديدة التي تحمل معها العديد من الإضافات القوية والمذهلة، بجانب معالجتها عدد من المشكلات التي تواجه اللاعبين، لعل من أبرزها مشكلة الهاكرز أو اختراق وسراقة الحسابات، والتي عاني منها الكثيرين طيلة الفترة الماضية، وتسببت في انسحاب الكثيرين منهم.

تحديث فصل الشتاء أرانغل ببجي

وانتهت ببجي موبايل رسميًا من تحديث فصل الشتاء الجديد أرانغل، الذي يغلب عليه اللون الأبيض والطبيعية الجليدية، وإجراء تغيير كلي فيما يناسب اللعب في تلك البيئة من خلال الملابس والأشكال والسكنات والمركبات الجليدية، كذلك الأمر بالنسبة للألعاب المختلفة وبيئة وخريطة اللعبة التي اكتست بالثلوج، ويستمر هذا التحديث حتى مارس المقبل، وتم تزيينه هذه المرة بشجرة عيد الميلاد الكريسماس بمناسبة العام الميلادي الجديد، والتي يستطيع اللاعب من خلالها من الحصول على صناديق الهدايا واللوتات.