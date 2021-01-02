بطولة إنجلترا.. إيفرتون يفشل في تضييق الخناق على ليفربول

فشل إيفرتون في تضييق الخناق على جاره ليفربول المتصدر، بسقوطه المفاجئ على أرضه أمام وست هام صفر-1، في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم، الجمعة.





وبقي إيفرتون في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، متخلفا بفارق 4 نقاط عن ليفربول، الذي يلعب في هذه المرحلة الاثنين في ضيافة ساوثمبتون.





أما وست هام، فرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر، متخلفا بفارق الأهداف عن خمسة أندية تسبقه في الترتيب، علما بأن الفوز هو الأول له بعد فشله في تحقيق أي انتصار في آخر 4 مباريات.





ونجح وست هام في فرملة زحف إيفرتون نحو القمة، بعد نجاح الأخير في تحقيق انتصارات لافتة في المراحل الأخيرة على تشلسي وليستر سيتي وأرسنال.





واحتفظ مدرب إيفرتون بخدمات هدافه دومينيك كالفن لوين أساسيا، على الرغم من صيام الأخير عن التهديف في المباريات الأربع الأخيرة لفريقه في مختلف المسابقات التي سجل فيها 14 هدفا هذا الموسم. لكنه مرة جديدة خيب الآمال.





وكان وست هام الطرف الأفضل، وسنحت له أكثر من فرصة على مدار الشوطين، أبرزها لأرون كريسويل (30 و62) وديكلان رايس (55) والأرجنتيني بابلو فورنالز (64).





في المقابل، رمى أنشيلوتي بجميع أوراقه الهجومية في منتصف الشوط الثاني من خلال إشراك صانع ألعابه الكولومبي خاميس رودريغيس، العائد من إصابة أبعدته نحو شهر عن الملاعب، والبرازيلي ريتشارليسون من دون أن ينجح في هز شباك الضيوف الذين انتزعوا الفوز بهدف للتشيكي توماس سوتشيك متابعا كرة من مسافة قريبة (85).





وقال صاحب الهدف: “إنه فوز كبير لنا وبداية رائعة للعام الجديد. نريد المواصلة على هذا النهج”.





وأضاف: “كانت الفرص الأبرز لنا والاستحواذ للفريق المنافس، وقد نجحنا في انتزاع الفوز في أواخر المباراة”.





ويلتقي لاحقا مانشستر يونايتد وأستون فيلا على ملعب أولدترافورد في مباراة يستطيع فيها الأول التساوي مع ليفربول نقاطا في حال فوزه.



