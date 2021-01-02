بطولة إنجلترا.. إيفرتون يفشل في تضييق الخناق على ليفربول

السبت 02/يناير/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
 فشل إيفرتون في تضييق الخناق على جاره ليفربول المتصدر، بسقوطه المفاجئ على أرضه أمام وست هام صفر-1، في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم، الجمعة.

وبقي إيفرتون في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، متخلفا بفارق 4 نقاط عن ليفربول، الذي يلعب في هذه المرحلة الاثنين في ضيافة ساوثمبتون.

أما وست هام، فرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر، متخلفا بفارق الأهداف عن خمسة أندية تسبقه في الترتيب، علما بأن الفوز هو الأول له بعد فشله في تحقيق أي انتصار في آخر 4 مباريات.

ونجح وست هام في فرملة زحف إيفرتون نحو القمة، بعد نجاح الأخير في تحقيق انتصارات لافتة في المراحل الأخيرة على تشلسي وليستر سيتي وأرسنال.

واحتفظ مدرب إيفرتون بخدمات هدافه دومينيك كالفن لوين أساسيا، على الرغم من صيام الأخير عن التهديف في المباريات الأربع الأخيرة لفريقه في مختلف المسابقات التي سجل فيها 14 هدفا هذا الموسم. لكنه مرة جديدة خيب الآمال.

وكان وست هام الطرف الأفضل، وسنحت له أكثر من فرصة على مدار الشوطين، أبرزها لأرون كريسويل (30 و62) وديكلان رايس (55) والأرجنتيني بابلو فورنالز (64).

في المقابل، رمى أنشيلوتي بجميع أوراقه الهجومية في منتصف الشوط الثاني من خلال إشراك صانع ألعابه الكولومبي خاميس رودريغيس، العائد من إصابة أبعدته نحو شهر عن الملاعب، والبرازيلي ريتشارليسون من دون أن ينجح في هز شباك الضيوف الذين انتزعوا الفوز بهدف للتشيكي توماس سوتشيك متابعا كرة من مسافة قريبة (85).

وقال صاحب الهدف: “إنه فوز كبير لنا وبداية رائعة للعام الجديد. نريد المواصلة على هذا النهج”.

وأضاف: “كانت الفرص الأبرز لنا والاستحواذ للفريق المنافس، وقد نجحنا في انتزاع الفوز في أواخر المباراة”.

ويلتقي لاحقا مانشستر يونايتد وأستون فيلا على ملعب أولدترافورد في مباراة يستطيع فيها الأول التساوي مع ليفربول نقاطا في حال فوزه.

أخبار تهمك

سر غضب فرجاني ساسي من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

فوز الداخلية وجمهورية شبين وسرس الليان وتعادل طنطا بالقسم الثاني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري المصري

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

كومان يعلق على مستقبل ميسي في برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على التردد الجديد لقنوات "أون تايم سبورت" والأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موسيماني يحدد بديل الشحات أمام بطل النيجر بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الخارجية الصيني يكشف "أصل فيروس كورونا"

منذ ساعة و 8 دقيقة

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ أقل من ساعة

صفعة جديدة لاقتصاد أردوغان.. أرمينيا تحظر الاستيراد من تركيا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ أقل من ساعتين

حال واحدة تعيد مرتضي منصور إلى رئاسة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:06 م

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

08:01 م

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

08:30 م

صفعة جديدة لاقتصاد أردوغان.. أرمينيا تحظر الاستيراد من تركيا

06:46 م

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

07:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»