تويوتا ياريس جي آر الجديدة وحش الساموراي الياباني الصغيرة

يشهد عالم السايارت في الأعوام الأخيرة منافسة شرسة بين جميع الصناع من أجل تقديم خيارات أكثر للمستهلكين و خصوصًا أن الطلب على السيارات الرياضية الصغيرة ذات المحركات الإقتصادية صار أكبر، ومن هنا يبدو أن العملاق الياباني تويوتا لا ينوي التخلي عن عرشه على رأس المبيعات و الدخول في المنافسة ضمن فئة يسيطر عليها الصناع الأوربيين.





قدمت تويوتا بداية هذه السنة النسخة الرياضية من سيارتها السيتادين الصغيرة ياريس تحت إسم ياريس جي آر معلنة الحرب ضد بولو الألمانية من شركة فورسفاجن و 208 من المصانع الفرنسي بيجو و كذا الأمريكية فيستا و الكورية اي 20.





تويوتا وبسيارتها ياريس جي آر الجديدة، خطفت الأضواء إعلاميا من جميع المنافسين ليس فقط بسبب التصميم الهجومي الشرس و عوادمها الكبيرة، بل الأكثر إدهاشا هو محركها دو الثلاث أسطوانات بسعة 1.6 لتر و بقوة 261 حصانا ما يجعلها تتفوق بفارق شاسع على جميع منافسيها و تدخل المنافسة مع سيارات تفوقها حجما، مثل الغولف GTI. بالإضافة إلى محركها الجبار تأتي السيارة بعلبة سرعات يدوية ب 6 نسب.



