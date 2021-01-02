لو موبايلك ضايع.. مع تطبيق Find My Device هتلاقيه في أي مكان

قامت شركة آبل وجوجل بالقيام بصنع تطبيق Find My Device، وهي التي ستتمكن من تتبع موبايلات الاندرويد في أي مكان وفي أي وقت في حالة فقدانه، وذلك من خلال تجديد موقع الجهاز المفقود، كما أنه يساعد على حذف جميع المحتويات الخاصة بالجهاز عن بُعد.





تطبيق Find My Device في الاندرويد





يعتبر خبر فقدان الهاتف من صاحبه صدمة كبيرة وخاصة في حالة تواجد بيانات خاصة جدًا له في الجهاز ويريد أن يقوم باستعادته مرة أخرى، الذي يعتبر بمثابة شئ مستحيل ولكن بعد وجود ذلك الموقع أو التطبيق المتميز في الهواتف أصبحت من الأشياء السهل الحصول عليها، وذلك من خلال موقع أو تطبيق يتم إنزاله من play store.





ففي حالة فقدان الموبايل يتم استخدام هذا الموقع أو التطبيق في العثورعلى الهاتف مرة أخرى، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية وهي:





يتم فتح التطبيق السابق أو من خلال فتح الموقع من جوجل.

يتم إدخال رمز الجهاز المفقود في الجزء العلوي من الصفحة بمجرد تشغيله أو توصيله بالإنترنت مرة أخرى.

ثم يتم ملاحظة مكان الهاتف على الخريطة، وعند ملاحظته نقوم بمشاهدة ثلاث اختيارات وهم:

نقوم بتحديد خاصية تشغيل الصوت للتحكم عن بُعد ليتم تشغل نغمة الرنين الخاصة بالهاتف.

تحديد خاصية جهاز الأمن من أجل منع أي أحد للوصول من محتويات الهاتف.