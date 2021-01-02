"تنظيم الاتصالات" يكشف تفاصيل إطلاق كود مجاني لإلغاء الاشتراك في خدمات شركات المحمول (فيديو)

السبت 02/يناير/2021 - 08:41 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تفاصيل إطلاق جهاز تنظيم الاتصالات للكود المجاني لإلغاء الاشتراك في خدمات شركات المحمول.

وقال "إبراهيم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن الخدمات التي تقدمها شركات المحمول تتنوع ما بين خدمات الاتصالات والانترنت وخدمات القيمة المضافة وهي عبارة عن خدمات ترفيهية ورياضية ومسابقات.

وأضاف أن خدمات القيمة المضافة هي التي اشتكى منها المواطن، ولذلك قام الجهاز بإلزام شركات الاتصالات بإرسال رسالة لتعريف بماهية الخدمة وقيمة الخصم الذي سيتم يوميًا أو أسبوعيًا مع إتاحة كود لإمكانية إلغائها، ولكن ظلت المشاكل وقام الجهاز باسترجاع قيمة هذه الخدمات وإعادتها للعملاء والتي قدرت لـ250 ألف ولذلك قام الجهاز بإطلاق الكود المجاني *155# كود مجاني يستطيع أن يتصل بهذا الكود لجميع الشركات للاستعلام عن أي خدمة أو القيام بإلغائها.

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