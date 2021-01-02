ليلى علوي: وحيد حامد كان يُعلم المواطن حقوقه وواجباته خلال أعماله (فيديو)

السبت 02/يناير/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

قالت الفنانة ليلى علوي، إنها كانت سعيدة لتكريم الراحل الكاتب والسيناريست وحيد حامد، في مهرجان القاهرة السينمائي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن جميع الأجيال تواجدوا في حفل تكريم وحيد حامد في مهرجان القاهرة السينمائي.

وأشارت الفنانة ليلى علوي، إلى أن الراحل وحيد حامد صاحب تاريخ كبير، وكان يعبر عن المواطن المصري وناقش المواطن في إنسانيته، ويعمل على تحسين طباعه، ويقوم بتعمليه حقوقه وواجباته، وكان يحب مصر للغاية.

وكشفت الفنانة ليلى علوي عن أنه لم يكن كاتبًا فقط، وكان يختار الموسيقى، ومن يقوم بأداء ذلك الدور، ومن يقوم بالدور الآخر، وكان صاحب رؤية.

وذكرت الفنانة ليلى علوي، أن دورها في مسلسل العائلة كان من أهم الأعمال الدرامية في تاريخها الفني، مؤكدة أنها تشعر بالفخر بعد إشادة وحيد حامد بدورها في مسلسل العائلة.

وأوضحت أنها كانت تحرص على الذهاب للراحل وحيد حامد في بداية كل عام، حتى تفكر وتحلم، وكشفت أن آخر حديث دار مع وحيد حامد كان بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي في الهاتف، مؤكدة أنها لم تكن تعلم بمرضه الأخير.

يذكر أن وحيد حامد توفي صباح السبت، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض، وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، ودفن بمقابر الأسرة.

أخبار تهمك

صفعة جديدة لاقتصاد أردوغان.. أرمينيا تحظر الاستيراد من تركيا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 5 ساعات

حال واحدة تعيد مرتضي منصور إلى رئاسة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ أقل من ساعتين

سر غضب فرجاني ساسي من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحدد بديل الشحات أمام بطل النيجر بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

تعرف على التردد الجديد لقنوات "أون تايم سبورت" والأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

كومان يعلق على مستقبل ميسي في برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ أقل من ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الخارجية الصيني يكشف "أصل فيروس كورونا"

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

فوز الداخلية وجمهورية شبين وسرس الليان وتعادل طنطا بالقسم الثاني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري المصري

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:06 م

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

08:01 م

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

08:30 م

صفعة جديدة لاقتصاد أردوغان.. أرمينيا تحظر الاستيراد من تركيا

06:46 م

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

07:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»