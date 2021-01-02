نيللي كريم تنعى وفاة السيناريست وحيد حامد

السبت 02/يناير/2021 - 09:37 م
وحيد حامد
وحيد حامد
مي مرسي
نعت الفنانة نيللي كريم وفاة السيناريست وحيد حامد، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "كريم" قائله: "البقاء لله في الكاتب الكبير الاستاذ وحيد حامد"

يذكر أن السيناريست وحيد حامد توفى صباح اليوم السبت، وذلك عقب تعرضه لأزمة صحية منذ أيام قليلة ونقله إلى أحد المستشفيات.

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