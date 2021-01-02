نيللي كريم تنعى وفاة السيناريست وحيد حامد
السبت 02/يناير/2021 - 09:37 م
مي مرسي
نعت الفنانة نيللي كريم وفاة السيناريست وحيد حامد، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت "كريم" قائله: "البقاء لله في الكاتب الكبير الاستاذ وحيد حامد"
يذكر أن السيناريست وحيد حامد توفى صباح اليوم السبت، وذلك عقب تعرضه لأزمة صحية منذ أيام قليلة ونقله إلى أحد المستشفيات.
وكتبت "كريم" قائله: "البقاء لله في الكاتب الكبير الاستاذ وحيد حامد"
يذكر أن السيناريست وحيد حامد توفى صباح اليوم السبت، وذلك عقب تعرضه لأزمة صحية منذ أيام قليلة ونقله إلى أحد المستشفيات.
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