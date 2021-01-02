عزت العلايلي: وحيد حامد صعب تعويضه.. و"لكن مصر ولادة" (فيديو)

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نعى الفنان عزت العلايلي، السيناريست وحيد حامد الذي وافته المنية صباح اليوم، مشيرا إلى انه كان قيمة فنية وثقافية وفكرية كبيرة جدا.



وأشار "العلايلي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن وحيد حامد تجاوز خطوط الجرأة والشجاعة، حيث كان ما يعرضه هو الحقيقة، وكان لديه وعي سياسي يترجمه في اعماله الفنية، مضيفا أن وحيد حامد كان يضيف للفكر المصري اضافات عديدة.



وأضاف أنه كان يقدر الإنسان المصري، لافتا إلى أن مسلسل الجماعة كان رائعا، متابعا: "وحيد حامد صعب تعويضه، ولكن مصر ولادة".

