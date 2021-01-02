كومان يعلق على مستقبل ميسي في برشلونة





كشف رونالد كومان مدرب برشلونة أن نجمه الكبير ليونيل ميسي بات جاهزا للمشاركة أمام هويسكا بعد تعافيه من الإصابة.





وقال كومان في مؤتمر صحافي عشية المباراة "ميسي في حالة جيدة. لقد تدرب يومي 30 و31، بينما كان الفريق في فترة راحة".





وعن بقاء ميسي في برشلونة قال "لقد قال في مقابلة إنه لا يرغب في اتخاذ قرار عن مستقبله ويجب احترام هذا، كما يجب أن يحدث مع أي لاعب ينتهي عقده".

وتابع "له الحرية في أن يقرر ما يريده".





وعن وضع الفريق وتعادله أمام إيبار في الجولة الماضية 1-1 قال كومان إن برشلونة لم يفز بتلك المباراة "لنقص الفاعلية أمام المرمى والأخطاء الشخصية".





وأشار إلى أن الفاعلية أمام المرمى "ليست مشكلة غريزمان فقط وإنما مشكلة لاعبين آخرين. ومن ناحية أخرى علينا أن نتحسن في الكرات الثابتة حتى وإن كنا نفتقد للاعبين طويلي القامة".





وأبرز كومان أن غياب ميسي عن مواجهة إيبار كان من ضمن أسباب عدم الفوز باللقاء مقراً بأن فريقه "يعتمد على ميسي بعض الشيء..هذا أمر معتاد منذ سنوات لأن تأثيره كبير للغاية. هو رقم 1 في العالم لسبب ما".



