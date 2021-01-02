يد بني سويف تفوز خارج الديار على قارون
السبت 02/يناير/2021 - 08:31 م
محمد الحسينى
نجح الفريق الأول لكرة اليد بنادى بني سويف الرياضى فى تحقيق فوز هام على مضيفه قارون الرياضى بنتيحة 22/18 وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان مساء اليوم بالصالة المغطاة بالفيوم .
وبهذه النتيجة تأهل بنى سويف للتصفيات المؤهلة لدورى المحترفين ، ويقود الفريق جهاز فني بقيادة حسن طه مديرا فنيا وأسامة طلبة مدربا عاما وأحمد جبر إداريا والدكتور امام محمد جهاز طبي وكابتن الفريق الأول أحمد ابو زيد .
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