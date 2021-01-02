تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

السبت 02/يناير/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
غدير أحمد

حسم النادى الأهلى خلال الساعات القليلة الماضية، التعاقد بشكل رسمي مع المحترف الزامبى والتر بواليا، من صفوف فريق الجونة، لمدة 4 سنوات، ليكون أول صفقات المارد الأحمر خلال فترة الأنتقالات الشتوية الجارية.

وقد أتفق مسؤولي النادي الأهلي على مبلغ قيمة انتقال والتر بواليا من صفوف الجونة على 2 مليون دولار لضم اللاعب.

ووافقت إدارة نادى الجونة موافقتها على طلب النادى الأهلى، بتقسيط قيمة الصفقة على 4 دفعات خلال الفترة المقبلة فى ظل العلاقة القوية بين الفريقين.

والجدير بالذكر أن المحترف الزامبى والتر بواليا يعتبر من العناصر الهجومية المميزة فى الدورى المصرى، منذ انضمامه للجونة الموسم الماضى.
 

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