الفنان محمد فهيم: وحيد حامد أكد أن أحداث مسلسل الجماعة حقيقية (فيديو)

السبت 02/يناير/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الفنان محمد فهيم، إن العالم فقد الراحل الكاتب والسيناريست وحيد حامد، الذي توفي صباح السبت عن عمر ناهز 77 عامًا بعد صراع مع المرض.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اختياره لأداء دور سيد قطب في مسلسل الجماعة كان بترشيح من الراحل وحيد حامد.

وأشار الفنان محمد فهيم إلى أن وحيد حامد كان يقف بجانب الجميع ويساندهم، ولم يشعر بفارق العمر بينه وبين الراحل وحيد حامد.

وتابع الفنان محمد فهيم أن الراحل وحيد حامد قال له إن مسلسل الجماعة يقدم الحقيقة، كما تمت كتابة كافة المراجع المأخوذ منها مسلسل الجماعة في نهاية تتر المسلسل.

وأوضح الفنان محمد فهيم أنه قام بقراءة الكتب الخاصة بسيد قطب، حتى يقوم بتحضير الشخصية بالشكل الأكمل في مسلسل الجماعة.

يذكر أن وحيد حامد توفي صباح السبت، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض، وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، ودفن بمقابر الأسرة.

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