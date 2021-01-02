صيادلة القليوبية: إصابات كورونا لم تتعدى 20 إصابة منذ بداية الموجة الثانية بين الأعضاء

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نفى الدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة بالقليوبية ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بأن إصابات الصيادلة بفيروس كورونا المستجد، خلال الموجة الثانية، وصل ل15 صيدلانيا في الأسبوع، مؤكدًا أنه أمر عار تماما من الصحة، ويثير البلبلة والذعر بين جموع المواطنين، وخاصة أعضاء النقابة وأسرهم.



وأضاف "ثابت"، في تصريحات صحفية اليوم، أن إصابات الصيادلة لم تتعدى 20 صيدلانيا وصيدلانية حتى الأن منذ بداية الموجة في أكتوبر الماضي، وحتى الأن، مشيرًا إلى أن الوضع تحت السيطرة والإصابات المسجله بين الصيادلة وأسرهم لمجموعة من العاملين بالصيدليات الخاصة، والشركات الخاصة، مشيرا ان المصابين من الصيادلة ضمن الأطقم الطبية بالمستشفيات وأماكن العزل لاتذكر من هذا العدد.



وطالب ثابت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بتحري الدقة والمصداقية ونقل الأخبار والأعداد من المصادر الطبية الموثقة، ومن خلال لجنة إدارة الأزمة بالنقابة الفرعية بالمحافظة المسئولة عن التواصل مع الأعضاء المصابين، وتوفير الدعم اللازم لهم من كافة النواحي الطبية والاجتماعية ودعمهم نفسيا وعلاجيا.



وقال نقيب الصيادلة إن ما نشر عن معدل الإصابات الإسبوعي غير صحيح، وعار تماما من الصحة، حيث لم يثبت إصابة أكثر من 20 صيدلانيا من الأعضاء بفيروس كورونا على مدار الأشهر الماضية، بداية من أكتوبر الماضي وحتى الأن، مشيرًا أن المصابون يخضعون جميعهم للعزل المنزلي، وجميعهم يتبعون القطاع الخاص وليسوا بالمستشفيات.



وأكد ثابت أن الصيادلة هم خط دفاع أول لمواجهة فيروس كورونا حيث إن أي مريض يشعر بأي أعراض تعب يذهب الأول إلى أقرب صيدلية له ليأخذ المشورة الطبية.