أستاذ نساء: خفض الوزن ينظم الدورة الشهرية بنسبة 20% (فيديو)

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قالت الدكتورة إيمان الجندي، خبيرة العقم وأستاذ النساء والتوليد بجامعة الزقازيق، إن السيدة التي تعاني من تأخر الدورة، أو ضعف التبويض عندما تقوم بتغيير النظام الغذائي وينخفض وزنها، تنتظم لديها الدورة الشهرية، يزيد لديها نسبة التبويض بنسبة تصل لـ20%.



وشدد "الجندي"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، على ضرورة ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، لعلاج تكيس المبايض، وفي حالة عدم نجاح هذا الامر يتم وصف علاج دوائي للسيدة لمدة 6 أشهر.



وتابعت: "إذا لم يحدث تحسن ففي هذه الحالة يتم تنشيط التبويض من خلال الحقن، وبعض الأطباء يلجأ إلى كي المبايض، وهذا قد يؤدي إلى فشل مبكر في المبيض.

