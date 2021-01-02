أستاذ أوبئة: هذا موعد تصنيع اللقاحات في مصر محليًا (فيديو)

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قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه مع نهاية 2021 ستكون مصر قادرة على تصنيع اللقاحات محليًا، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تجهيز مصنع لتعبئة اللقاحات.



وأضاف "عنان" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات يأخذ من 6 أشهر إلى سنة على الأقل.



وأشار إلى أنه مع نهاية شهر يناير الجاري ستقوم منظمة الصحة العالمية بالموافقة على إجازة جميع لقاحات فيروس كورونا التي أخذت الموافقة الطارئة في بلد المنشأ، موضحًا أن الترتيب الزمني سيفرق في الأسهم التجارية لكل شركة.



وأوضح أنه حتى الآن لا يوجد أي دراسة تكشف عن ضرر أخذ أكثر من لقاح لفيروس كورونا على غرار ما يحدث للقاح الأنفلونزا، مستطردًا "مفيش أي ضرر من أخذ اكتر من لقاح ولكن يفضل أن يكون بينهم مسافة معينة".



هذا وقد اعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 721 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 112826 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1409 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 56 جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 139471 حالة من ضمنهم 112826 حالة تم شفاؤها، و7687 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.