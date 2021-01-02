صابرين: وحيد حامد لسان حال المواطنين وفقدنا الأب والسند (فيديو)

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قالت الفنانة صابرين، إن الراحل الكاتب والسيناريست، وحيد حامد، حارب من أجل التواجد في حفل تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن جميع المتواجدين في حفل مهرجان القاهرة السينمائي تأثروا بعد الكلمات المؤثرة لوحيد حامد بعد تكريمه.



وأوضحت الفنانة صابرين أن وحيد حامد كان من القوى الناعمة، وكان مشغولًا بهموم الوطن، فكان لسان حال المواطنين، مؤكدة أننا فقدنا الأب والسند.



وكشفت أن الكاتب والسيناريست وحيد حامد اختارها لدور زينب الغزالي، في مسلسل الجماعة، بعد أن تابع عدد من أعمالي.



وأشارت الفنانة صابرين إلى أن وحيد حامد في آخر أيامه كان يدافع عن كل شيء، وكان دائمًا يردد لفظ الجلالة ولم يغب عن لسانه ذكر الله سبحانه وتعالى.



يذكر أن وحيد حامد توفي صباح السبت عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض، وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، ودفن بمقابر الأسرة.

