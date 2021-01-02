شك في وجود علاقة.. تفاصيل إطلاق عاطل أعيرة نارية على محامي طليقته بالدقهلية

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أطلق عاطل في العقد الثالث من عمره عياريين ناريين علي محامي موكل لطيقته لشكه في وجود علاقه بينهما، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما بمنطقة "النخيل" دائرة مركز السنبلاوين.



بدأت الواقعة بتلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير امن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بإصابة محاكي بطلق ناري علي يد شخص بعد مشادة كلامية بينهم وقر هاربا.



تحرر عن الواقعة المحضر رقم ۲۰۲۰ لسنه 36479 جنح مركز السنبلاوين بشأن إصابة محمود عادل محمود طلبه 34 سنة محامي، ومقيم قرية " ديو الوسطي " دائرة مركز السنبلاوين بطلق ناري دخول وخروج بالكتف الأيسر وأخر مستقر أسفل الظهر.



وبسؤاله إتهم محمد نبيل العيسوي احمد ۳۰ سنة عاطل، ومقيم منطقة " عزبة صقر " بندر السنبلاوين باحداث اصابته بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما بمنطقة " النخيل " دائرة مركز السنبلاوين لكونه موكل عن طليقة المتهم، وشكه في وجود علاقة بينهما قام على اثرها باطلاق عياریين ناريين من طبنجة بحوزته محدثا اصابته وفر هاربا.



وما قررته النيابة العامة من ( ضبط وإحضار المتهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها وصولا لحقيقتها والإستعلام عن حالة المصاب وارفاق التقرير الطبي النهائي الخاص به والإستعلام عما إذا كان هناك ثمة كاميرات مراقبة بمكان الواقعة، وتوصلت التحريات الي اختباء المتهم باحدي الشقق السكنية بمنطقة " باكوس" دائرة قسم شرطة أول الرمل - الاسكندرية.



وتم الدفع بمأمورية بالتنسيق بين الامن العام بالدقهلية والاسكندرية وادارة البحث الجنائي بامن الاسكندرية

حيث امكن ضبطه وبارشاده تم ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة عبارة عن ( طبنجة ماركة برتا

عيار 9 مم طويل تحمل ارقام ۳۱۷۹۹۱، و"۲" طلقة من ذات العيار غير مبلغ بسرقتها.



وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني ويحرر له فيش وتشبيه وتطلب صحيفة الحالة الجنائية له، ويرسل حرز السلاح الناري والطلقات الي قسم الأدلة الجنائية لفحصها.



وقررت نيابة السنبلاوين في محافظة الدقهلية اليوم إستخراج المتهم بإطلاق أعيرة نارية علي محامي موكل طليقته من محبسه لإجراء المعاينة التصويرية بمكان الواقعة صحبة المختصين بقسم الأدلة الجنائية والحراسة اللازمة.

