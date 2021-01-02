جنازة شهيد البلطجة بالمنصورة

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خيم الحزن علي اهالي مدينة المنصورة وطلخا في محافظة الدقهلية لمقتل طالب علي يد عاطلان "بلطجية" لسرقة متعلقاته وإصابة 3 اخرين اسفل كوبري طلخا بدائرة قسم ثان المنصورة.





كشقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية عن ان عاكلان وراء مقتل طالب وإصابة 3 اخرين اسفل كوبري طلخا بالمنصورة للاستيلاء علي متعلقاتهم.



تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من االواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بمصرع شاب وإصابة 3 أشخاص اخرين في مشاجرة أسفل كوبري القطار - دائرة قسم ثان المنصورة.



وعلي الفور إنتقلت قوة أمنية وبالفحص تبين اصابة خالد محمد محمد السيد 16 سنة طالب بمدرسة الملك الكامل الثانوية بنين، ومقيم منطقة " عزبة الشال " دائرة القسم.. مصابا بجروح قطعية بالبطن، ويحي الدين محمد غازي ۱۷ سنة طالب بذات المدرسة، ومقيم بناحية منطقة " سيدي يونس " دائرة القسم مصابا بجروح قطعية بالرأس والقدم اليسري، وأكرم مجدي عبدالحميد ۱۷ سنة طالب بذات المدرسة، ومقيم منطقة " الدراسات " دائرة القسم.. مصابا بجرح طعني بالقدم اليسري.



وعثر بمكان الواقعة علي جثة محمد محمود العزب ۱۷ سنة طالب بذات المدرسة، ومقيم شارع " قناة السويس " دائرة القسم مصابا بجرح طعني بالصدر من الناحية اليسري وآخر بالرقبة من الناحية اليمني.



وتمكن الأهالي من ضبط خالد السيد السعيد عبدالرحمن 30 سنة عاطل، ومقيم 14 شارع " مساكن مشعل " دائرة قسم أول المنصورة، والسابق إتهامه في "۲" قضية ( بلطجة. سرقة ) أخرهما القضية رقم ۲۰۱۱۱۳۸ جنح أ د ط ثان المنصورة ( بلطجة ) وبحوزته سلاح أبيض " خنجر".



وبسؤال المصابين أقرو انهم حال جلوسهم بالمنطقة محل البلاغ فوجئوا بالمتهم المضبوط وأخر فر هاربا وبحوزة المتهم الأول " خنجر - تم ضبطه " وبحوزة المتهم الهارب سلاح أبيض " مطواة "، وقيامها بتهديدهم بالأسلحة البيضاء حوزة كل منهما في محاولة لسرقة متعلقاتهم وحال مقاومة المجني عليهم لهما أحدثا ما بهم من إصابات والتي أودت بحياة صديقهم الرابع.



تم ضبط الماهم وأقر انه كان في حالة عدم إتزان لتعاطيه مواد كحولیه ) بان المتهم الهارب والذي كان برفقته الدجوي والمقيم دائرة مركز سمنود - الغربية.



أمكن تحديد المتهم الهارب وتبين أنه يدعي | محمد سعد سعد الجوهري ۲۳ سنة عاطل، ومقيم قرية " العزبة "

دائرة مركز سمنود - الغربية.. والسابق إتهام في " 3 " قضايا ( سلاح أبيض - سرقة بالإكراة ) أخرهم القضية رقم ۲۰۲۰۹۰۷۶ جنح مركز طلخا " سلاح أبيض ".



تم إعداد عدة أكمنة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم الهارب، وأمكن ضبطه وبحوزته سلاح أبيض " مطواة ".

بمواجهة المتهمان أقرا بارتكاب الواقعة عقب قيامهما بتعاطي المواد الكحولية حيث شاهدا المجني عليهم حال جلوسهم بمنطقة كورنيش النيل المواجهة لمكان الواقعة، وقاما بإستدراجهم لمكان الواقعة وأشهرا في وجوههم الأسلحة البيضاء في محاولة، للإستيلاء علي متعلقاتهم كرها عنهم وحال مقاومة المجني عليهم قاما بالتعدي عليهم بالأسلحة البيضاء محدثان ما بهم من إصابات، حيث قام المتهم الأول بإحداث إصابة المجني عليه محمد محمود العزب والتي أودت بحياته.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۱۷ إداري قسم ثان المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.



