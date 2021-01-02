كامل أبو علي: وحيد حامد انتهى من كتابة الجزء الأول من "الجماعة" خلال 4 أعوام (فيديو)

السبت 02/يناير/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال كامل أبو علي، المنتج السينمائي الكبير، إن علاقته مع الراحل الكاتب والسيناريست وحيد حامد استمرت على مدار 18 عامًا وكان هناك صداقة وحب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه كان يقضي معه رأس السنة في مدينة الغردقة سنويا بشكل مستمر.

وكشف كامل أبو علي، المنتج السينمائي الكبير، أن وحيد حامد عاشقًا للوطن، ومهموم بقضايا الوطن، موضحا أن مسلسل الجماعة في الجزء الأول استمر وحيد حامد يكتبه لمدة تتراوحت بين 3 إلى 4 سنوات، حتى يكون صادق للغاية، وكان مشرفًا على كل تفاصيل عمل مسلسل الجماعة، وعرض عليه إنتاج المسلسل وهو ما وافق عليه.

وأشار كامل أبو علي إلى أنه تم البدء في الجزء الثاني من مسلسل الجماعة بعد ثورة يناير، واستطاع أن يركز في كتابة الجزء الثاني ثم بدأ العمل في الجزء الثالث من مسلسل الجماعة.

وحول الجزء الثالث من مسلسل الجماعة، كشف أن وحيد حامد عرض عليه كتابة الجزء الثالث بإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وانتهى بالفعل من كتابة 8 حلقات من الجزء الثالث، وتوقف نظرا لمروره بأزمة صحية.

وأوضح كامل أبو علي، أن الراحل وحيد حامد يتميز بالتفاني في العمل، مؤكدا أنه سوف يظل في قلوب الجميع، مؤكدا أنه لم يستسلم للإخوان، وما كان يدور حوله فجميع مواقفه ثابتة لم تتغير أبدا، وكان مؤمنًا بقضية الوطن.

يذكر أن وحيد حامد توفي صباح السبت عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض، وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، ودفن بمقابر الأسرة.

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