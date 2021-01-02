أحمد موسي ينعي وحيد حامد بكلمات مؤثرة: "وطني دافع عن الأرض والعرض" (فيديو)

السبت 02/يناير/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
نعى الإعلامي أحمد موسى، الراحل الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد، الذي توفي صباح عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أننا فقدنا شخصية عزيزة علينا، إنسان بمعنى الكلمة، ووطني بمعني الكلمة، دافع عن الأرض والعرض والإنسان والبلد، إنه الراحل الكبير الأستاذ وحيد حامد.

وكشف الإعلامي أحمد موسى أنه على المستوى الشخصي أفتقد الراحل وحيد حامد، الذي كان دائمًا ما يرسل له رسائل خلال حلقة "على مسئوليتي"، موضحا أنه خلال اشتداد أزمة فيروس كورونا، قام بإرسال فيديو له لتحذير الناس من خطورة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن وحيد حامد أمتع الجميع بأفلامه ومسلسلاته وعلى رأسهم مسلسل أحلام الفتى الطائر، وغيرها من الأعمال الفنية مثل فيلم الإرهابي، وفيلم طيور الظلام، والإرهاب والكباب، والغول، وغيرهم الكثير من الأعمال السينمائية.

وأكد موسى أن ما قدمه وحيد حامد للسينما المصرية والفن المصري لم يسبق له أحد وقدم مثله، ومن أحد أهم أفلامه فيلم البريء الذي رفضت الرقابة عرضه، وحينها شاهده ثلاث وزارات الدفاع، والداخلية، والثقافة، وتم عرضه في النهاية كاملا.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن مسلسل الجماعة في 2010 كان كاشفا للحقيقة، وتحدث عن الجماعة، وعن ماذا كان يحدث في حالة تولي الجماعة الحكم.

يذكر أن وحيد حامد توفي صباح السبت، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، ودفن بمقابر الأسرة.

أخبار تهمك

عاجل - باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

سر غضب فرجاني ساسي من الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يحدد بديل الشحات أمام بطل النيجر بدوري الأبطال

منذ ساعة و 17 دقيقة

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

منذ حوالي 7 ساعات

فوز الشرقية وبلبيس وميت خاقان وتعادل عرب الرمل ومنوف بالقسم الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ نصف ساعة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية الصيني يكشف "أصل فيروس كورونا"

منذ ساعة الا ربع

هل يتحرك الأهلي لضم القاطرة البشرية بعد رسالته الأخيرة؟

منذ حوالي 8 ساعات

صفعة جديدة لاقتصاد أردوغان.. أرمينيا تحظر الاستيراد من تركيا

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ ساعة و نصف

حال واحدة تعيد مرتضي منصور إلى رئاسة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على التردد الجديد لقنوات "أون تايم سبورت" والأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

فوز الداخلية وجمهورية شبين وسرس الليان وتعادل طنطا بالقسم الثاني

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

04:06 م

صفعة جديدة لاقتصاد أردوغان.. أرمينيا تحظر الاستيراد من تركيا

06:46 م

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

07:02 م

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»