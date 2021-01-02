أحمد موسي ينعي وحيد حامد بكلمات مؤثرة: "وطني دافع عن الأرض والعرض" (فيديو)

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نعى الإعلامي أحمد موسى، الراحل الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد، الذي توفي صباح عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض.



وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أننا فقدنا شخصية عزيزة علينا، إنسان بمعنى الكلمة، ووطني بمعني الكلمة، دافع عن الأرض والعرض والإنسان والبلد، إنه الراحل الكبير الأستاذ وحيد حامد.



وكشف الإعلامي أحمد موسى أنه على المستوى الشخصي أفتقد الراحل وحيد حامد، الذي كان دائمًا ما يرسل له رسائل خلال حلقة "على مسئوليتي"، موضحا أنه خلال اشتداد أزمة فيروس كورونا، قام بإرسال فيديو له لتحذير الناس من خطورة فيروس كورونا.



وأشار إلى أن وحيد حامد أمتع الجميع بأفلامه ومسلسلاته وعلى رأسهم مسلسل أحلام الفتى الطائر، وغيرها من الأعمال الفنية مثل فيلم الإرهابي، وفيلم طيور الظلام، والإرهاب والكباب، والغول، وغيرهم الكثير من الأعمال السينمائية.



وأكد موسى أن ما قدمه وحيد حامد للسينما المصرية والفن المصري لم يسبق له أحد وقدم مثله، ومن أحد أهم أفلامه فيلم البريء الذي رفضت الرقابة عرضه، وحينها شاهده ثلاث وزارات الدفاع، والداخلية، والثقافة، وتم عرضه في النهاية كاملا.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن مسلسل الجماعة في 2010 كان كاشفا للحقيقة، وتحدث عن الجماعة، وعن ماذا كان يحدث في حالة تولي الجماعة الحكم.



يذكر أن وحيد حامد توفي صباح السبت، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، ودفن بمقابر الأسرة.

