سجل سون هيونغ مين هدفه رقم 100 مع توتنهام هوتسبير، ليعود فريقه إلى طريق الانتصارات في الفوز 3-0 على ليدز يونايتد ويقفز إلى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.





وسجل اللاعب الكوري الجنوبي الهدف الثاني لتوتنهام قبل الاستراحة بعدما تقدم زميله هاري كين بالهدف الأول من ركلة جزاء.

وأصبحت النتيجة 3-0 عن طريق ضربة رأس من المدافع توبي ألدرفيريلد بعد ركلة ركنية نفذها سون في الدقيقة 50.

ولم يحقق توتنهام، الذي تصدر الدوري في ديسمبر (كانون الأول)، أي فوز في أربع مباريات متتالية، لكنه خرج بسهولة بالانتصار ليصبح في المركز الثالث برصيد 29 نقطة من 16 مباراة.

لكن الشيء السلبي الوحيد لتوتنهام تعرض مدافعه مات دوهرتي للطرد بسبب الحصول على الإنذار الثاني في الدقيقة 90.

وصنع ليدز الفرص الأخطر في البداية قبل أن يفتتح كين التسجيل في الدقيقة 29 من ركلة جزاء احتسبت بعد خطأ ضد زميله ستيفن برجفاين.

لكن آمال فريق المدرب مارسيلو بيلسا في بدء العام الجديد بتحقيق فوزه الثالث على التوالي في الدوري انتهت بسبب أخطاء الدفاع، ليتجمد رصيد ليدز عند 23 نقطة من 17 مباراة في منتصف الجدول.