"القومي للإعاقة" يحتفل باليوم العالمي لمولد لويس برايل

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ينظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر البث الحي المباشر من خلال تقنية ( ZOOM)؛ لقاء موسع حول مناقشة المباديء التوجيهية لنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية إلى التكنولوجيا، تزامنا مع إحتفال العالم باليوم العالمي للغة برايل ومولد مبتكرها لويس برايل.



يعقد اللقاء غدا الأحد الموافق 3 يناير الجاري، الساعة الحادية عشر صباحا، بحضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بهذا الشأن ؛ وسيكون اللقاء متاح للجميع المشاركة فيه من خلال الرابط الموجود على صفحة المجلس القومي للاشخاص ذوي الإعاقة على الفيس بوك.



الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة خصصت يوم 3 يناير من كل عام ليكون يومًا عالميًا للإحتفال بلغة برايل، ويهدف هذا اليوم إلى إذكاء الوعي بأهمية لغة بريل بوصفها وسيلة تواصل في الإعمال الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتوطيد تواجدهم الفعلي في مجتمعاتهم، بالإضافة إلى إتاحة المجال للتعرف على المشاكل التي قد يواجهونها، والعمل على إيجاد حلول فعلية للتغلب على مشاكلهم من خلال تضافر جهود المنظمات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أبرز ما توصلت إليه نتائج الأبحاث والدراسات في جميع المجالات لاسيما مجال المعينات البصرية، فضلًا عن التعرف على أحدث ما توصل إليه العالم في مجال التكنولوجيا المساعدة التي تهدف إلى إتاحة أدوات ووسائل وتطبيقات تكنولوجيا جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بشكل يضمن تواجدهم ومشاركتهم فى مجتمعاتهم بفاعلية، وتسهيل تواصلهم مع الآخرين.





