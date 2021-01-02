خبيرة عقم تحذر من كي المبايض: مخاطرة كارثية (فيديو)

السبت 02/يناير/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
حذرت الدكتورة إيمان الجندي، خبيرة العقم وأستاذ النساء والتوليد بجامعة الزقازيق، من اللجوء إلى كي المبايض لعلاج تكيس المبايض أو انخفاض نسبة التبويض، قائلة::" منذ أكثر من 20 عامًا في أمريكا وأوروبا، الناس وقفت كي المبايض، لأنه قد يؤدي إلى فشل مبكر فيث المبيض، الكي مخاطرة كارثية". 

وأضافت "الجندي"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن البديل لكي المبايض هو التجميد الفوري للأجنة، لافتة إلى أن الحمل مع الاجنة المجمدة اعلى من الأجنة الطازة وفقًا للإحصائيات العالمية.

وأشارت إلى أن السيدة التي تعاني من تكيس المبايض ووزنها يقدر بـ 100 كيلو، إذا قامت بخفض وزنها 5 او 7 كيلو، فهذا قد يساهم بشكل كبير في علاج تكيس المبايض.

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